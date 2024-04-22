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Евдокимов Алексей Григорьевич

Место рождения

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Евдокимов Григорий Ефимович

Мать: Евдокимова Александра Федоровна

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1848
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