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Евдокимова Павла Григорьевна
Евдокимова Павла Григорьевна
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Древо
Место рождения
Малая Молокова
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Дата рождения
1851
Дата смерти
1851
Пол
Женский
Отец
Евдокимов Григорий Ефимович
1821 г.р.
Мать
Евдокимова (Акишева) Александра Федоровна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Евдокимов Григорий Ефимович
Мать:
Евдокимова Александра Федоровна
Малая Молокова
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1851
Малая Молокова
, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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