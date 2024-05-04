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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2656Шмаковское, сел.при р. Ирбити.5936108399450Церковь православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
699. Шмаковское, село бывшее государственное, при реке Ирбити и речке Дунайке, дворов 153, жителей 774, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь правосла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шмаковское1732723144211176123324094
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Шмаковское на р. Ирбити, прав. церк., зем. шк., народ. библиотека, вол. правл., распланированаШмаковское общество225596629Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские58—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89108Шмаковскоесело57°24'с.ш.62°26'в.д.O-41-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000626с Шмаковскоесело