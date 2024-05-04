село Шмаковское, Ирбитское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Шмаковское

Ирбитское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2656Шмаковское, сел.при р. Ирбити.5936108399450Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость
699. Шмаковское, село бывшее государственное, при реке Ирбити и речке Дунайке, дворов 153, жителей 774, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость
село Шмаковское1732723144211176123324094

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Шмаковская волость
с. Шмаковское на р. Ирбити, прав. церк., зем. шк., народ. библиотека, вол. правл., распланированаШмаковское общество225596629Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские58

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ирбитский район
89108Шмаковскоесело57°24'с.ш.62°26'в.д.O-41-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ирбитское
65711000626с Шмаковскоесело

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