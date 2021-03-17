Дубук Анатолий Павлович
Место рожденияСеверуха, Туринский, Свердловская область
Дата рождения21.11.1937
Дата смерти17.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937
Рождение ребёнка
31.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинкина Ираида Борисовна
Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
17.03.2021
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край