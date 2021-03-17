Дубук Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубук Анатолий Павлович

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Место рождения

Северуха, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

21.11.1937

Дата смерти

17.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1937

Отец: Дубук Павел Васильевич

Мать: Дубук (Здомищук) Агриппина Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинкина Ираида Борисовна

Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область
Смерть
17.03.2021
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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