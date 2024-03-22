Дубук Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1901 ст.
Дата смерти11.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Отец: Дубук Василий Леонтьевич
Мать: Дубук Варвара Михайловна
Бракосочетание
02.11.1922
Кумарьинское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1937
Мать ребёнка: Дубук Агриппина Григорьевна
Северуха, Туринский, Свердловская область
Смерть
11.02.1945
Мариенфельде, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша