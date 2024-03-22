Дубук Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубук Павел Васильевич

Место рождения

Глухи, Волинська область

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

11.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: Дубук Василий Леонтьевич

Мать: Дубук Варвара Михайловна

Глухи, Волинська область
Бракосочетание
02.11.1922

Жена: Дубук Агриппина Григорьевна

Кумарьинское, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1937

Сын: Дубук Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Дубук Агриппина Григорьевна

Северуха, Туринский, Свердловская область
Смерть
11.02.1945
Мариенфельде, Варминьско-Мазурское воеводство, Польша
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