посёлок Новоуткинск, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Новоуткинск

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Актовая книга ЗАГС г.Первоуральск: браки за 1920 год

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2203Уткинский, зав.при рч. Утке, впадающей в р. Чусовую.702032510021078Церковь православная 1. Волостное правление. Заводы: Чугунноплавильный 1, железоделательный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
558. Уткинский завод, село заводское бывшее государственное, при реке Чусовой и речке Утке, дворов 348, жителей 1600, волостное правление (уездный город в 70 верстах), це Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
село Уткинский завод13726325465616191765338414

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
1) з. Уткинский (Ново-Уткинский), построен близь впадения речки Утки в р. Чусовую. Завод основан в 1749 году, ныне принадлежит к группе Верх-Исетских заводов графини Стен Показать все 1-е Уткинское общество48014881491Бывшие государственныеПравославныеРусские73

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
320543Новоуткинскпосёлок56°59'с.ш.59°34'в.д.O-40-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000196п Новоуткинскпоселок

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