Останин Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Останин Андрей Иванов
Мать: Останина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1729
Сын: Останин Михей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Останин Сидор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Останин Павел Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782