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Останин Иван Андреев

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Место рождения

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Останин Андрей Иванов

Мать: Останина Авдотья Иванова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Останин Михей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Останин Сидор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Останин Трифон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Останин Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Останин Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Токаревский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
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