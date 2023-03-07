Останина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Останин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1716
Отец ребёнка: Останин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Останин Иван Андреев
Отец ребёнка: Останин Андрей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717