Останина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1691 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Останин Андрей Иванов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Останин Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Останин Андрей Иванов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Останин Иван Андреев

Отец ребёнка: Останин Андрей Иванов

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Андрей Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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