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Останин Андрей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Дата смерти

1730

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: Останин Иван Лукоянов

Мать: Останина Катерина Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1715

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Останина Авдотья Иванова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Останин Прокопий Андреев

Мать ребёнка: Останина Авдотья Иванова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Останин Иван Андреев

Мать ребёнка: Останина Авдотья Иванова

Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Авдотья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1730
Над Черною Лобанью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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