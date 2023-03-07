Останин Андрей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
Дата смерти1730
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691
Рождение ребёнка
Около 1715
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Останина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: Останина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Останин Иван Андреев
Мать ребёнка: Останина Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Авдотья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1730