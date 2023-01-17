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Мамаев Тимофей Михайлович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

01.02.1821

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Мамаев Михаил Сидорович

Мать: Мамаева Пелагея Лукина

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анисия Тимофеевна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Коновалова Мавра Тимофеевна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено на основании отчества, и записи брака
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мамаев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Ксения Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.02.1821
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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