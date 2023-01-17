Мамаев Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти01.02.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Мамаев Михаил Сидорович
Мать: Мамаева Пелагея Лукина
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анисия Тимофеевна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мамаева Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Коновалова Мавра Тимофеевна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова
предположено на основании отчества, и записи брака
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Мамаев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Мамаева Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Ксения Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1821