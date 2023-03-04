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Мамаева Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

26.11.1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Мамаева Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Коновалова Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
предположено на основании отчества, и записи брака
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Мамаев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
26.11.1863
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область