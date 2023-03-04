Мамаева Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти26.11.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Мамаева Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Коновалова Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович
предположено на основании отчества, и записи брака
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Мамаев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Мамаев Тимофей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1863