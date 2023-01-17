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Мамаева Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Мамаев Тимофей Михайлович

Мать: Мамаева Анна Петрова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Мамаев Акил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мамаев Терентий Акилович

Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамаев Яков Акилович

Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.09.1850

Дочь: Надежда Акиловна

Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.02.1854

Сын: Мамаев Иван Акилович

Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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