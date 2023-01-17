Мамаева Пелагея Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Мамаев Тимофей Михайлович
Мать: Мамаева Анна Петрова
Бракосочетание
12.02.1845
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамаев Яков Акилович
Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович
Рождение ребёнка
05.09.1850
Дочь: Надежда Акиловна
Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович
Рождение ребёнка
16.02.1854
Сын: Мамаев Иван Акилович
Отец ребёнка: Мамаев Акил Пантелемонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858