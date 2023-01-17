Мамаева (?) Пелагея Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мамаев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мамаев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно