Мамаева (?) Пелагея Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Пелагея Лукина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мамаев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мамаев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Сидорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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