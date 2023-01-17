Добряков (Родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добряков (Родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.12.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1828

Отец: Добряков Прокофий Родионов

Мать: Добрякова Евдокия Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.12.1828
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник - Казенный крестьянин Михаил Матвеев Шишев | Казанская церковь
Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Добрякова Авдотья Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Онаго ж села удельна кресьяне Алексей Варламов Добряков, Степан Ефимов Немнонов, Иван Гаврилов Биляков; по невести - Михайла Матвеив Шишов, Степан Петров Слепов, Лукоян Алексеив ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Иван Евграфов

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добряков Николай Евграфов

Мать ребёнка: Добрякова Авдотья Петрова

Смерть
Неизвестно
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