Добряков (Родионов, Ирадионов) Евграф Прокофьев
Место рождения
Дата рождения06.12.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1828
Крещение
08.12.1828
воспреемник - Казенный крестьянин Михаил Матвеев Шишев | Казанская церковь
Бракосочетание
22.01.1847
поручители по жениху: Онаго ж села удельна кресьяне Алексей Варламов Добряков, Степан Ефимов Немнонов, Иван Гаврилов Биляков; по невести - Михайла Матвеив Шишов, Степан Петров Слепов, Лукоян Алексеив ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добряков Николай Евграфов
Мать ребёнка: Добрякова Авдотья Петрова
Смерть
Неизвестно