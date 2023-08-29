Баташева (Петрова) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Петров Владимир
Рождение ребёнка
17.10.1917
Дочь: Розанова Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Розанов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
14.07.1934
Сын: Потапов Игорь
Отец ребёнка: Потапов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасевич Галина Степановна
Отец ребёнка: Иванников Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красовицкая Лидия Степановна
Отец ребёнка: Иванников Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванников Степан
Смерть
1980