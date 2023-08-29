Баташева (Петрова) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баташева (Петрова) Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Петров Владимир

Мать: Петрова Устинья Никаноровна

Рождение ребёнка
17.10.1917

Дочь: Розанова Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Розанов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.07.1934

Сын: Потапов Игорь

Отец ребёнка: Потапов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стасевич Галина Степановна

Отец ребёнка: Иванников Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красовицкая Лидия Степановна

Отец ребёнка: Иванников Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Степан

Смерть
1980
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