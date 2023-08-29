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Петрова Устинья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

02.09.1940

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Баташева Вера Владимировна

Отец ребёнка: Петров Владимир

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Каретникова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Петров Владимир

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петров Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Петров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Владимир

Смерть
02.09.1940
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