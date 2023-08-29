Петрова Устинья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти02.09.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Баташева Вера Владимировна
Отец ребёнка: Петров Владимир
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Каретникова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Петров Владимир
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петров Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Петров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Владимир
Смерть
02.09.1940