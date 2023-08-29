Иванников Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стасевич Галина Степановна
Мать ребёнка: Баташева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красовицкая Лидия Степановна
Мать ребёнка: Баташева Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно