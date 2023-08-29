Петров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Баташева Вера Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Устинья Никаноровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Каретникова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Устинья Никаноровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Петров Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Петрова Устинья Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно