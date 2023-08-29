Петров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Баташева Вера Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Устинья Никаноровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Каретникова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Устинья Никаноровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Петров Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Петрова Устинья Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Устинья Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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