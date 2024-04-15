Колотов Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти29.03.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Колотов Кузьма Ферапонтович
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Сын: Колотов Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.
Сын: Колотов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна
Рождение ребёнка
27.03.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
29.03.1938