Колотов Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

29.03.1938

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1913 г.р.
1914 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Колотов Кузьма Ферапонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Сын: Колотов Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Колотов Федор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.

Сын: Колотов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.

Сын: Колотов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Наталия Евгеньевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
29.03.1938
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