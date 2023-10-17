Колотова Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1888 по 19.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 19.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Сын: Колотов Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.

Сын: Колотов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.

Сын: Колотов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
27.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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