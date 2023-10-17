Колотова Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1888 по 19.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 19.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Сын: Колотов Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
21.01.1914 ст.
Сын: Колотов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1915 ст.
Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
27.03.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотов Николай Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно