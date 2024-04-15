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Колотов Василий Николаевич

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

21.01.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

С 1888 по 1891 г.р.

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914 ст.

Отец: Колотов Николай Кузьмич

Мать: Колотова Наталия Евгеньевна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Крещение
07.02.1914 ст.
Восприемники: Мария Кузьминична Сумина (Колотова)
Рождение ребёнка
07.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
разные работы
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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