Колотов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1914 ст.
Крещение
07.02.1914 ст.
Восприемники: Мария Кузьминична Сумина (Колотова)
Рождение ребёнка
07.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
разные работы
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно