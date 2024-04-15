Колотова Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.

Сын: Колотов Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Ферапонтович

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Колотов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Колотов Кузьма Ферапонтович

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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