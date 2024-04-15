Колотова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1896 ст.
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Ферапонтович
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
1905
Сын: Колотов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Колотов Кузьма Ферапонтович
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно