Колотов Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения24.12.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1896 ст.
Крещение
06.01.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
С 1929 по 1931
Рождение ребёнка
С 1932 по 1933
Рождение ребёнка
С 04.05.1944 по 06.05.1944
Рождение ребёнка
07.11.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пастух
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно