Колотов Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Федор Кузьмич

Место рождения

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд

Дата рождения

24.12.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

С 1899 по 1907 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1896 ст.

Отец: Колотов Кузьма Ферапонтович

Мать: Колотова Анна Семеновна

Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Крещение
06.01.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
С 1929 по 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
С 1932 по 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
С 1933 по 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1940 по 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 04.05.1944 по 06.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна

Рождение ребёнка
07.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотова Ульяна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотова Ульяна Федотовна

Работа или профессия
Неизвестно
пастух
Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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