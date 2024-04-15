Колотова Ульяна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1899 по 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
С 1929 по 1931
Рождение ребёнка
С 1932 по 1933
Рождение ребёнка
С 04.05.1944 по 06.05.1944
Рождение ребёнка
07.11.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно