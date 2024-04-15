Колотова Ульяна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова Ульяна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1899 по 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1899 по 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич

Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Рождение ребёнка
С 1929 по 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
С 1932 по 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
С 04.05.1944 по 06.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
07.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотов Федор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Федор Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Черемухов Остров, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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