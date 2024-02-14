Усманов Шакир Гатауллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсманов Шакир Гатауллович

Усманов Шакир Гатауллович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Гатаулла Габдрахимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габдельнасыйр Шакирович

Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габделькадир Шакирович

Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габдельхабир Шакирович

Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал

Рождение ребёнка
25.07.1905

Сын: Усманов Хамза Шакирович

Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Рахимова (Усманова) Зухра Шакировна

Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.