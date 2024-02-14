Усманов Шакир Гатауллович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Гатаулла Габдрахимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельнасыйр Шакирович
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габделькадир Шакирович
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельхабир Шакирович
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
25.07.1905
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рахимова (Усманова) Зухра Шакировна
Мать ребёнка: Усманова Сахипъямал