Усманова Сахипъямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельнасыйр Шакирович
Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габделькадир Шакирович
Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдельхабир Шакирович
Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович
Рождение ребёнка
25.07.1905
Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Рахимова (Усманова) Зухра Шакировна
Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович