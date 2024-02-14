Усманова Сахипъямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Сахипъямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габдельнасыйр Шакирович

Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габделькадир Шакирович

Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усманов Габдельхабир Шакирович

Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович

Рождение ребёнка
25.07.1905

Сын: Усманов Хамза Шакирович

Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Рахимова (Усманова) Зухра Шакировна

Отец ребёнка: Усманов Шакир Гатауллович

Смерть
Неизвестно

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