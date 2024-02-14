Усманов Гатаулла Габдрахимович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Габдрахим Гусманович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Шакир Гатауллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Зиятдин Гатауллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Закир Гатауллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Васыйп Гатауллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Махмуд Гатауллович
Мать ребёнка: не указана