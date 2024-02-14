Усманов Хамза Шакирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хамза Шакирович

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

25.07.1905

Дата смерти

18.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

1927 г.р.
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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1905

Отец: Усманов Шакир Гатауллович

Мать: Усманова Сахипъямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Военная награда
Неизвестно
Усманов Хамза Шакирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Зяк-Ишметово. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Усманов Хаким Хамзиевич

Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Рождение ребёнка
01.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Рождение ребёнка
19.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Рождение ребёнка
02.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Рождение ребёнка
21.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Рождение ребёнка
09.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)

Смерть
18.12.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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