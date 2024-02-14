Усманов Хамза Шакирович
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рождения25.07.1905
Дата смерти18.12.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1905
Отец: Усманов Шакир Гатауллович
Мать: Усманова Сахипъямал
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Усманов Хамза Шакирович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1905 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Зяк-Ишметово. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
20.01.1927
Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Рождение ребёнка
01.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Рождение ребёнка
19.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Рождение ребёнка
02.02.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Рождение ребёнка
21.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Рождение ребёнка
09.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усманова (Хусаинова) Хабибъямал Хабибулловна (Хайбулловна)
Смерть
18.12.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно