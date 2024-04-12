Пручковский Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения16.04.1964
Дата смерти09.08.1992
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964
Рождение ребёнка
10.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пручковская Татьяна Львовна
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: Пручковская Алена Олеговна
Мать ребёнка: Пручковская Татьяна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1992