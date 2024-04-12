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Пручковский Олег Владимирович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

16.04.1964

Дата смерти

09.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1964

Отец: Пручковский Владимир Григорьевич

Мать: Пручковская Светлана Васильевна

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
10.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пручковская Татьяна Львовна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: Пручковская Алена Олеговна

Мать ребёнка: Пручковская Татьяна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пручковская Татьяна Львовна

Смерть
09.08.1992
Пермь, Пермский, Пермский край
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