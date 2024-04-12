Пручковская (Пастухова) Татьяна Львовна
Место рождения
Дата рождения13.04.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1965
Рождение ребёнка
10.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пручковский Олег Владимирович
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: Пручковская Алена Олеговна
Отец ребёнка: Пручковский Олег Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно