Пручковская (Пастухова) Татьяна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пручковская (Пастухова) Татьяна Львовна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1965

Отец: Пастухов Лев Арсеньевич

Мать: Пастухова Галина Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пручковский Олег Владимирович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: Пручковская Алена Олеговна

Отец ребёнка: Пручковский Олег Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пручковский Олег Владимирович

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