Яровая-Павлюченко Евдакия Афанасьевна 26.02.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яровая-Павлюченко Евдакия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936

Отец: Павлюченко Афанасий Афанасьевич

Мать: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яровой Григорий

Рождение ребёнка
14.02.1960

Дочь: Яровая Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Яровой Григорий

Рождение ребёнка
22.03.1968

Дочь: Садовая (Батаева) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Батаев Владимир Константинович

Камызяк
Смерть
Неизвестно

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