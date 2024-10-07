Яровая-Павлюченко Евдакия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яровой Григорий
Рождение ребёнка
14.02.1960
Дочь: Яровая Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Яровой Григорий
Рождение ребёнка
22.03.1968
Дочь: Садовая (Батаева) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Батаев Владимир Константинович
Камызяк
Смерть
Неизвестно