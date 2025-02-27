Павлюченко Афанасий Афанасьевич 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюченко Афанасий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Павлюченко Афанасий Петрович

Мать: Доценко Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Рождение ребёнка
26.02.1936

Дочь: Павлюченко Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Рождение ребёнка
16.03.1938

Дочь: Щепетова (Павлюченко) Клавдия Афанасьевна

Мать ребёнка: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

станица Ново-Щедринская
Рождение ребёнка
1940

Сын: Тищенко Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Умер, заболев в возрасте 1.5-2 года. Федора, как и все матеря того времени, оставляли младших детей на присмотр старших детей. А старшему было 5 лет... Федора считала что по вине Евдокии-старшей дочер... Показать все
Смерть
1943

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