Павлюченко Афанасий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1936
Дочь: Павлюченко Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна
Рождение ребёнка
16.03.1938
Дочь: Щепетова (Павлюченко) Клавдия Афанасьевна
Мать ребёнка: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна
станица Ново-Щедринская
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна
Умер, заболев в возрасте 1.5-2 года. Федора, как и все матеря того времени, оставляли младших детей на присмотр старших детей. А старшему было 5 лет... Федора считала что по вине Евдокии-старшей дочер... Показать все
Смерть
1943