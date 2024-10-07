Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1936
Дочь: Яровая-Павлюченко Евдакия Афанасьевна
Отец ребёнка: Павлюченко Афанасий Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.03.1938
Дочь: Щепетова (Павлюченко) Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Павлюченко Афанасий Афанасьевич
станица Ново-Щедринская
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Павлюченко Афанасий Афанасьевич
Смерть
Неизвестно