Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна ?.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлюченко (Тищенко) Федора Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1911

Отец: Тищенко Прокофий Андреевич

Мать: Сайко Лэся жестокая женщина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.02.1936

Дочь: Яровая-Павлюченко Евдакия Афанасьевна

Отец ребёнка: Павлюченко Афанасий Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.03.1938

Дочь: Щепетова (Павлюченко) Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Павлюченко Афанасий Афанасьевич

станица Ново-Щедринская
Рождение ребёнка
1942

Сын: Тищенко Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Павлюченко Афанасий Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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