Перминов Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1961
Дата смерти20.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.1983
Сын: Перминов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1984
Сын: Перминов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.2000
Дочь: Перминова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна
Смерть
20.12.2019