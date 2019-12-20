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Перминов Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1961

Дата смерти

20.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1983

Сын: Перминов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1984

Сын: Перминов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.2000

Дочь: Перминова Кристина Александровна

Мать ребёнка: Перминова Галина Васильевна

Смерть
20.12.2019
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