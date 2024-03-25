Перминова (Куваева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Куваева) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1962

Отец: Куваев Василий Степанович

Мать: Куваева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1983

Сын: Перминов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
14.05.1984

Сын: Перминов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович

Рождение ребёнка
22.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.2000

Дочь: Перминова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

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