Перминова (Куваева) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1962
Отец: Куваев Василий Степанович
Мать: Куваева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.1983
Сын: Перминов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
14.05.1984
Сын: Перминов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович
Рождение ребёнка
22.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.2000
Дочь: Перминова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Перминов Александр Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр