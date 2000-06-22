Перминова Кристина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминова Кристина Александровна

Перминова Кристина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.2000

Отец: Перминов Александр Леонидович

Мать: Перминова Галина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close