Эмих (Emich) Иван Андреевич (Johannes Andreas) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Emich) Иван Андреевич (Johannes Andreas)

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Место рождения

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

01.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Эмих Генрих Адам

Мать: Эмих Елизавета

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка
Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Эмих Роман Иванович

Мать ребёнка: Эмих Мария Антоновна

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмих Мария Антоновна

Смерть
01.03.1895
Россия,Енисейская губерния,Зиновьевский золотой прииск (Северная тайга)
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