Эмих (Emich) Иван Андреевич (Johannes Andreas)
Место рожденияРоссия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти01.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Эмих Генрих Адам
Мать: Эмих Елизавета
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка
Рождение ребёнка
14.10.1872
Сын: Эмих Роман Иванович
Мать ребёнка: Эмих Мария Антоновна
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмих Мария Антоновна
Смерть
01.03.1895
Россия,Енисейская губерния,Зиновьевский золотой прииск (Северная тайга)