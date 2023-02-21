Эмих Роман Иванович
Место рожденияРоссия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Дата рождения14.10.1872
Дата смерти13.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1872
Отец: Эмих Иван Андреевич
Мать: Эмих Мария Антоновна
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Рождение ребёнка
?.11.1906
Дочь: Эмих Антонида Романовна
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Рождение ребёнка
09.11.1907
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Рождение ребёнка
18.04.1909
Дочь: Эмих Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Россия,Енисейская губерния,прииск Викторовский
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Эмих Зоя Романовна
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Рождение ребёнка
21.03.1914
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Рождение ребёнка
21.06.1915
Дочь: Дианашвили Зинона Романовна
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Рождение ребёнка
16.03.1917
Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна
Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эмих Анфиса Николаевна
Смерть
13.05.1940
Советский Союз,г. Абакан