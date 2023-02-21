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Эмих Роман Иванович

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Место рождения

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)

Дата рождения

14.10.1872

Дата смерти

13.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1872

Отец: Эмих Иван Андреевич

Мать: Эмих Мария Антоновна

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Рождение ребёнка
?.11.1906

Дочь: Эмих Антонида Романовна

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Эмих Виктор Романович

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
18.04.1909

Дочь: Эмих Елизавета Романовна

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Россия,Енисейская губерния,прииск Викторовский
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Эмих Зоя Романовна

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
21.03.1914

Сын: Эмих Виктор Романович

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Россия,Енисейская губерния,п. Северо-Енисейский
Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Дианашвили Зинона Романовна

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Рождение ребёнка
16.03.1917

Сын: Эмих Николай Романович

Мать ребёнка: Эмих Анфиса Николаевна

Россия, п. Северо-Енисейский,Енисейской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эмих Анфиса Николаевна

Смерть
13.05.1940
Советский Союз,г. Абакан
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