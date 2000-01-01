Эмих Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1872

Сын: Эмих Роман Иванович

Отец ребёнка: Эмих Иван Андреевич

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эмих Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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