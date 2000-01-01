Эмих Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1872
Сын: Эмих Роман Иванович
Отец ребёнка: Эмих Иван Андреевич
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эмих Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно