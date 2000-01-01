Эмих (Emich) Генрих Адам (Heinrich Adam)
Место рожденияРоссия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Дата рождения21.01.1806
Дата смертиПосле 16.11.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1806
Отец: Эмих Иоганн Николаус
Мать: Эмих Мария Елизавета
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Эмих Иван Андреевич
Мать ребёнка: Эмих Елизавета
Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка
Смерть
После 16.11.1857