Эмих (Emich) Генрих Адам (Heinrich Adam) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмих (Emich) Генрих Адам (Heinrich Adam)

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Место рождения

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)

Дата рождения

21.01.1806

Дата смерти

После 16.11.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1806

Отец: Эмих Иоганн Николаус

Мать: Эмих Мария Елизавета

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка (колония Kind)
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Эмих Иван Андреевич

Мать ребёнка: Эмих Елизавета

Россия,Самарская губерния,Николаевский уезд,с. Баскаковка
Смерть
После 16.11.1857
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