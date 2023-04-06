Анисия Марковна
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Марк Петрович
Мать: Пелагея Нефедовна
Бракосочетание
?.08.1773
Муж: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Павел Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никитич
Смерть
Неизвестно