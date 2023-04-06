Анисия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисия Марковна

Анисия Марковна

avatar

Место рождения

Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Марк Петрович

Мать: Пелагея Нефедовна

Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
?.08.1773

Муж: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Петр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Павел Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close