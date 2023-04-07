Пелагея Нефедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Нефедовна

Пелагея Нефедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Варвара Марковна

Отец ребёнка: Марк Петрович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Нефед Маркович

Отец ребёнка: Марк Петрович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Анисия Марковна

Отец ребёнка: Марк Петрович

Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Акилина Марковна

Отец ребёнка: Марк Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марк Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close