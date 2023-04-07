Пелагея Нефедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Варвара Марковна
Отец ребёнка: Марк Петрович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Нефед Маркович
Отец ребёнка: Марк Петрович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Анисия Марковна
Отец ребёнка: Марк Петрович
Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Акилина Марковна
Отец ребёнка: Марк Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марк Петрович
Смерть
Неизвестно