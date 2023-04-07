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Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Василий Никитич

Мать: Анисия Марковна

Смерть
Неизвестно