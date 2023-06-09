Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1895

Дата смерти

10.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1895

Отец: Гайдуков Аким

Мать: Гайдукова Вера Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Козлюкова) Надежда (Наталья) Ивановна

Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлюков Василий Иванович

Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Козлюков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
21.04.1933

Дочь: Ляшева (Козлюкова) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович

Рождение ребёнка
01.10.1939

Дочь: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович

Смерть
10.10.1979

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