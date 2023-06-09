Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1895
Дата смерти10.10.1979
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1895
Отец: Гайдуков Аким
Мать: Гайдукова Вера Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Козлюкова) Надежда (Наталья) Ивановна
Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлюков Василий Иванович
Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
15.07.1915
Сын: Козлюков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
21.04.1933
Дочь: Ляшева (Козлюкова) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович
Рождение ребёнка
01.10.1939
Дочь: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Козлюков Иван Демьянович
Смерть
10.10.1979