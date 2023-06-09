Козлюков Иван Демьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1895
Дата смерти09.07.1968
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1895
Отец: Козлюков Демьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлюков Василий Иванович
Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
15.07.1915
Сын: Козлюков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
21.04.1933
Дочь: Ляшева (Козлюкова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
01.10.1939
Дочь: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна
Смерть
09.07.1968