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Козлюков Иван Демьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1895

Дата смерти

09.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1895

Отец: Козлюков Демьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Козлюкова) Надежда (Наталья) Ивановна

Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлюков Василий Иванович

Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Запорожец (Козлюкова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
15.07.1915

Сын: Козлюков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
21.04.1933

Дочь: Ляшева (Козлюкова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
01.10.1939

Дочь: Афинина (Козлюкова) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Козлюкова (Гайдукова) Евдокия Акимовна

Смерть
09.07.1968

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