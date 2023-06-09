Леонова (Козлюкова) Надежда (Наталья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Козлюкова) Надежда (Наталья) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлюков Иван Демьянович

Мать: Козлюкова Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Василий

Смерть
Неизвестно