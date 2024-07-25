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Иконникова Параскева Гавриловна

Место рождения

Калуга

Дата рождения

1780

Дата смерти

?.05.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: - Гаврила

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иконников Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иконников Василий Филиппович

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Иконникова Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иконников - Филиппович

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иконников Иван Филиппович

Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
?.05.1812 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область

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