Иконникова Параскева Гавриловна
Место рожденияКалуга
Дата рождения1780
Дата смерти?.05.1812 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иконников Василий Филиппович
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Иконникова Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иконников Иван Филиппович
Отец ребёнка: Иконников Филипп Иванович
Смерть
?.05.1812 ст.