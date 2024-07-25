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Иконников Василий Филиппович

Место рождения

Калуга

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Иконников Филипп Иванович

Мать: Иконникова Параскева Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иконников Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Иконникова Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Иконников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Иконникова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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