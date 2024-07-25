Иконников Василий Филиппович
Место рожденияКалуга
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иконников Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Иконникова Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Иконников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Иконникова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Иконникова Пелагея Максимовна
Смерть
Неизвестно