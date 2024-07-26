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Иконников Филипп Иванович

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иконников Иван

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иконников Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Иконникова Е(влампия) Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Иконников Василий Филиппович

Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Иконникова Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
1812

Жена: Иконникова Е(влампия) Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иконников - Филиппович

Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Иконников Иван Филиппович

Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Иконников Николай Филиппович

Мать ребёнка: Иконникова Е(влампия) Алексеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Иконников Иван Филиппович

Мать ребёнка: Иконникова Е(влампия) Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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