Иконников Филипп Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иконников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иконников Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Иконникова Е(влампия) Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иконников Василий Филиппович
Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Иконникова Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Иконников Иван Филиппович
Мать ребёнка: Иконникова Параскева Гавриловна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Иконников Николай Филиппович
Мать ребёнка: Иконникова Е(влампия) Алексеевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Иконников Иван Филиппович
Мать ребёнка: Иконникова Е(влампия) Алексеевна
Смерть
Неизвестно