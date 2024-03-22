Патракей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Андрей Ильин
Мать: Харитина Васильевна
Упоминается в ревизии 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#305
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 477.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно